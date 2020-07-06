В Роспотребнадзоре оценили опасность распространения чумы

Чума не распространится по России, хотя возможны единичные заражения, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Об этом пишет РИА «Новости»

Малеев подчеркнул, что в отличие от коронавируса, против чумы есть вакцина и лекарства.

«То есть у нас есть вакцина, лекарство, противочумный институт, который следит за окружающей средой, поэтому опасности для России нет, но единичные случаи возможны», — сказал эксперт.

Академик напомнил, что чума является природной инфекцией, возникшей в Китае и Монголии. По его мнению, в Монголии несколько человек заразились из-за того, что ели мясо сурков, которые переносят болезнь.

Ранее на западе Монголии два человека заболели бубонной чумой. Власти сообщили, что предприняли все необходимые меры, поэтому повода для беспокойства нет.

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