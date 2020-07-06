На Кубани задержали подозреваемую в убийстве ребенка из-за громкой музыки женщину

В Краснодарском крае следователи провели задержание женщины, подозреваемой в убийстве ребенка из-за громкой музыки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Так, 28-летней местной жительнице было предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Кроме того, следствие заявило о причастности к преступлению сожительницы дяди убитого мальчика.

По данным следователей, несовершеннолетний пришел к подозреваемой домой и начал громко слушать музыку, что, по словам женщины, могло разбудить ее детей. В результате завязалась ссора, после чего задержанная задушила ребенка.

В СК уточнили, что убийство произошло в мае 2019 года в станице Баговской.

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