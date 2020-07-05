На Украине за сутки коронавирусом заразились 823 человека

На Украине за сутки коронавирус подтвердился у 823 человек, что увеличивает общее число заражений до 48 500, пишет система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Больше всего заражений за сутки зарегистрировали в Львовской — 138 и Закарпатской областях — 107. Отмечается, что всего выздоровели 21 376, скончались 1 249 пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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