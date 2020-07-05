Один человек погиб при пожаре в квартире многоэтажки в Зеленограде

В одной из квартир 16-этажного дома в Зеленограде произошел пожар, в результате которого погиб один человек, передает пресс-служюа столичного главка МЧС России.

Как сообщается, инцидент случился в квартире на восьмом этаже жилого дома, находящегося по адресу: город Зеленоград, дом 828б.

По информации ведомства, горели личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 35 кв. м.

Отмечается, что пожарные спасли 12 человек, один из которых был ребенок. Они также эвакуировали из здания 21 человека.