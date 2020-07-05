В Бразилии выявили почти 38 тысяч случаев коронавируса за сутки

В Бразилии за сутки выявили почти 38 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа, число смертельных исходов за это время достигло 1091. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

По последним данным ведомства, за минувшие 24 часа в Бразилии было зафикисровано 37 923 случая заражения COVID-19.

Общее число случаев коронавируса в стране увеличилось до 1 577 004. При этом число летальных исходов выросло до 64 265.