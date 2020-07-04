Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Британии превысило 284 тысячи

За минувшие сутки в Британии выявили 624 человека с коронавирусом. Общее число инфицированных составило 284 900, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Также прирост летальный случаев составил 67, всего — 44 198.

Стоит отметить, что в Британии наблюдается существенное снижение количества случаев смерти.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. За сутки вирус был выявлен у 212 тыс. человек по всему миру. Таким образом, всего с начала пандемии заболели более 10,9 млн человек, число летальных случаев превысило отметку в 520 тыс.

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