Синоптик объяснил появление «торнадо» в Подмосковье

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил появление «торнадо» вечером 3 июля в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в Сети появились фотографии, на которых было запечатлено облако в форме воронки, напоминающее торнадо.

«Это называется облако-воронка, оно не имеет никакого отношения к торнадо, это просто попытка формирования какого-то смерча», — рассказал Леус.

Он добавил, что эта облачная форма образуется при кучево-дождевых облаках.

По словам синоптика, если бы такое облако развилось окончательно, то это могло привести к шквалу, сильному ветру.

При этом Леус не исключил образования реального торнадо над Москвой.

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