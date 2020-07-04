В подмосковном Пушкино горит здание текстильной фабрики
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В подмосковном Пушкино произошел пожар на фабрике по производству текстиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Возгорание произошло по адресу Кудринское шоссе, 2. Уточняется, что здание фабрики кирпичное, двухэтажное.
Площадь пожара составляет 300 кв. м. В тушении огня принимают участие 68 человек и 21 единица техники.
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