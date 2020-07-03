Движение поездов на Филевской линии метро в Москве восстановлено
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Движение поездов Филевской линии метро Москвы возобновлено. Дерево, упавшее на пути, убрано, передает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что движение составов временно прекращено от станции «Киевская» до станции «Багратионовская» из-за дерева на пути.
«Движение на Филевской линии полностью восстановлено», — говорится в сообщении.
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