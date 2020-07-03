Суд продлил задержание замглавы Минобрнауки Лукашевич на 72 часа
Тверской суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания замминистра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве на 40 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Уточняется, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Лукашевич отложено на 6 июля.
Суд также продлил срок задержания чиновника Россотрудничества Михаила Попова.
Лукашевич и Попов выступают подозреваемыми в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено после хищения 40 млн руб. у министерства науки и высшего образования.
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