Минобрнауки содействует расследованию хищения 40 млн рублей у министерства

Минобрнауки России помогает правоохранительным органам в расследовании хищения у министерства суммы в размере 40 млн рублей, к которому причастен высокопоставленный чиновник ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минобрнауки России оказывает со своей стороны все необходимое содействие», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что высокопоставленный чиновник Министерства образования и науки Российской Федерации задержан по уголовному делу о мошенничестве на 40 млн руб.

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