В Минздраве рассказали, в каких регионах живет больше всего людей с ожирением

Больше всего людей, страдающих ожирением в России, живет в Новгородской области, Алтайском крае и Ленобласти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава РФ.

«Зарегистрированных больных всего с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 100 тысяч населения: Новгородская область - 905,4, Алтайский край - 884,9, Ленинградская область - 851,7», — говорится в сообщении.

Наименьшее число больных ожирением живет в Чечне, Приморском крае и Ингушетии.

Всего в 2019 году в России было зафиксировано 517 357 людей с данным диагнозом, что на 70 тыс. большем, чем годом ранее.

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