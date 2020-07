Программа сертификации безопасности туризма запущена в Британии

В Британии туристические офисы запустили программу сертификации безопасности туризма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу VisitBritian.

Программа получила название We're Good To Go (Мы Готовы. — примечание «Газеты.Ru»).

Свыше 40 туристических организаций приняли участие в данной инициативе, в том числе парки отдыха и достопримечательности.

Получить сертификат, который свидетельствует о том, что компания придерживается рекомендаций правительства и минздрава по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, может любой представитель туриндустрии.

Получение сертификата предусматривает прохождение специального тестирования. После получения сертификации компания может вывесить логотип We're Good To Gо на сайте и в офисах.

Кроме того, в стране начала действовать информационная кампания Know Before You Go (Проверь перед поездкой. — примечание «Газеты.Ru»), которая позволяет туристам проверить, какие достопримечательности и места открыты, а также узнать новые правила по доступу к ним.