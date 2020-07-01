В мире выявлено свыше 10,6 млн COVID-положительных тестов за время пандемии

За время пандемии нового типа коронавируса COVID-19 в мире было выявлено свыше 10,6 млн случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

При этом от заболевания излечились 5 856 279 пациентов.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции стали 516 377 человек.

Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 4 316 797, в тяжелом состоянии находятся 57 795 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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