В мире выявлено свыше 10,6 млн COVID-положительных тестов за время пандемии
За время пандемии нового типа коронавируса COVID-19 в мире было выявлено свыше 10,6 млн случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
При этом от заболевания излечились 5 856 279 пациентов.
Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции стали 516 377 человек.
Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 4 316 797, в тяжелом состоянии находятся 57 795 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Азербайджане коронавирус за сутки подтвердился почти у 600 человек
— СБ ООН принял резолюцию по коронавирусу
— В Белоруссии за сутки коронавирусом заразились 306 человек