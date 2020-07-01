В Калининграде задержан вандал, повредивший горелку Вечного огня
В Калининграде задержали вандала, повредившего газовую горелку Вечного огня в Парке Победы около мемориала 1200 погибшим воинам-гвардейцам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комплекса видеонаблюдения «Безопасный город».
«В ходе визуального мониторинга операторы системы «Безопасный город» отметили подозрительное поведение неизвестного мужчины возле мемориала. Он перекладывал цветы на памятнике, после чего повредил газовую горелку», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что затушить огонь у него не получилось.
Информацию о случившемся передали правоохранителям, которые задержали нарушителя на месте преступления.
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