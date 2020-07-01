Четыре станции московского метро будут закрыты с 4 по 6 июля

Четыре станции Сокольнической линии московского метро будут закрыты для пассажиров с 4 по 6 июля включительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Так, будут закрыты станции «Прокшино», «Филатов луг», «Ольховая» и «Коммунарка».

Вместо этого будут работать бесплатные компенсационные автобусы от станции «Саларьево» до станции «Коммунарка» Сокольнической линии метро.

«На линии будут курсировать низкопольные автобусы особо большой вместимости: в выходные — 10 единиц, в будний день — 50 единиц», — рассказали в пресс-службе.

Маршрут автобусов свяжет станции «Саларьево» и «Коммунарка» с остановками у метро «Филатов луг», «Прокшино» и «Ольховая». Наземный транспорт будет курсировать с 5.30 утра до 2.00 ночи.

Интервал между движением автобусов в выходные дни составит не более пяти минут, в будние дни около 1 минуты.

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