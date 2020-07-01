«Ъ»: замглавы управления Генпрокуратуры уволили за дебош в отделе полиции

Заместитель начальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игорь Мыльников уволен за нарушение кодекса этики прокурорского работника, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, Мыльников был задержан полицейскими при попытке вломиться в элитный дом. При этом он не сообщил сотрудникам правоохранительных органов о своем статусе до прибытия в участок, где предложил его «загуглить», после чего напал на одного из полицейских.

Генеральный прокурор Игорь Краснов после доклада об инциденте распорядился провести проверку и уволил Мыльникова, заявил источник. При этом он добавил, что по результатам проверки замглавы управления может быть привлечен к административной ответственности.

Ранее Telegram-канал 112 опубликовал видеозапись, на которой видно, как нетрезвый мужчина предлагает полицейскому найти его фамилию в интернете со словами: «Ты меня знаешь? Ну пробей. Мыльников. Загугли». После этого он вступает в драку с сотрудником. В результате агрессивного мужчину валят на пол, затем видео прерывается.

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