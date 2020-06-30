В ВОЗ рассказали о возможной новой вспышке COVID-19 в Москве

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует устойчивое снижение новых случаев коронавируса COVID-19 в Москве, при этом у жителей российской столицы могло возникнуть ложное чувство безопасности, что вирус ушел из города, однако это не так. Об этом сказала РИА «Новости» представитель организации Мелита Вуйнович.

По ее словам, риск новых вспышек коронавирусной инфекции в городе по-прежнему есть.

Представитель ВОЗ также заявила, что именно поведение людей будет определять дальнейшее развитие пандемии коронавируса.

«Новые «нормы» должны стать нашей реальностью. Ношение масок должно быть частью комплекса профилактических мер», — отметила Вуйнович.

По последним данным, в Москве выявлено более 221 тыс. случаев коронавируса, более 150 тыс. человек выздоровели, 3796 скончались.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперимент: в России нашли новый способ лечения от COVID-19

— В Москве зафиксировали 745 случаев коронавируса

— Московские врачи вылечили от коронавируса еще 2 295 человек