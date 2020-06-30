Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не случится

Депутат Госдумы, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил уверенность, что второй волны коронавируса нового типа не будет. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, еще одна пандемия COVID-19 не наступит, поскольку за последние семь месяцев, с момента выявления первых случаев заболеваемости новым коронавирусом в Китае в декабре прошлого года, «резкого изменения гена (вируса) не происходит и уже не произойдёт».

«Это является особенностью данного вируса», — отметил Онищенко.

Он отметил, что SARS (тяжелый острый респираторный синдром. — прим. ред.) и MERS (ближневосточный респираторный синдром. — прим.ред.), которые были зафиксированы ранее, «тоже не мутировали», как это делает грипп.

«А раз этого не происходит, то, в лучшем случае, у нас осенью будет регистрироваться заболеваемость, но пандемического подъёма не произойдет», — пояснил Онищенко.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.

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