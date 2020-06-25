Более 100 км дорог разрушено из-за паводков на западе Украины

Более 300 населенных пунктов оказались подтоплены в четырех западных регионах Украины из-за паводков, вызванных ливнями. Разрушено более 100 км дорог и 64 автомобильных моста, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

«Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки… Всего подтоплено 285 населенных пунктов (Ивано-Франковская область — 234, Черновицкая — 37, Львовская — 12, Тернопольская — 2)», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время в регионах остаются затопленными более 10 тыс. домов и 13,4 тыс. приусадебных участков. Непогодой разрушены 117 км дорог и 64 автомобильных моста.

Местные власти сообщили, что из-за паводка частично разрушились как минимум две дамбы в указанных областях.

В ликвидации последствий стихии участвуют более 1,6 тыс. человек и около 500 единиц техники.

Часть населенных пунктов отрезана от внешнего мира, продукты туда доставляют на вертолете.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На западе Украины из-за сильнейших ливней погибли три человека