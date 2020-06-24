Экс-чиновник растянул плакат с Гитлером в центре Москвы
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Бывший мэр Архангельска Александр Донской разместил плакат с Адольфом Гитлером в центре Москвы. Видео с акцией он опубликовал на своей странице в Instagram.
На плакате Гитлер был изображен с клоунским носом.
«Я просил прохожих делать все, что они хотят с гигантской картиной Гитлера», — написал Донской.
Прохожие разрисовывали портрет, выливали на него алкоголь, также на картину положили Библию и детские игрушки.
Вскоре на место приехала полиция.