Экс-чиновник растянул плакат с Гитлером в центре Москвы

Бывший мэр Архангельска Александр Донской разместил плакат с Адольфом Гитлером в центре Москвы. Видео с акцией он опубликовал на своей странице в Instagram.

На плакате Гитлер был изображен с клоунским носом.

«Я просил прохожих делать все, что они хотят с гигантской картиной Гитлера», — написал Донской.

Прохожие разрисовывали портрет, выливали на него алкоголь, также на картину положили Библию и детские игрушки.

Вскоре на место приехала полиция.