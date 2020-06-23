В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,7

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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Очаг залегал к югу от Мехико, на глубине 33 км.

Сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.