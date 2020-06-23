Кинотеатры и аквапарки заработают в Крыму с 1 июля

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, по которому с 1 июля в регионе возобновят работу аквапарки, кинотеатры, аттракционы, детские лагеря, спа-центры, бани и сауны на территории региона, сообщает РИА «Новости».

Согласно указу, под запретом в Крыму из-за пандемии коронавируса до 1 августа останется работа хостелов, проведение массовых мероприятий, спортивные соревнования и деловые встречи с большим количеством участников. Детским группам также запрещено покидать пределы региона.

С начала пандемии в республике выявили 623 случая заражения коронавирусом.

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