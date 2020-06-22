Два человека погибли и 12 ранены при стрельбе и наезде автомобилей в США

Два человека погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы и наезда автомобилей в городе Шарлотт американского штата Северная Каролина. Об этом сообщает телеканал WBTV.

По словам сотрудников местной полиции, в отделение поступил звонок о человеке, которого сбил автомобиль. На месте происшествия правоохранители обнаружили скопление сотен людей. Затем там началась стрельба.

В результате стрельбы два человека скончались, семеро были ранены.

Позднее в полицию поступили сообщения о том, что еще пять человек пострадали из-за наезда автомобилей.

Состояние пяти или шести пострадавших оценивается как тяжелое, рассказали в больнице.

По словам очевидцев, большое скопление людей на улице было связано с празднованием Дня освобождения рабов.

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