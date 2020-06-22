Два человека погибли и 12 ранены при стрельбе и наезде автомобилей в США
Два человека погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы и наезда автомобилей в городе Шарлотт американского штата Северная Каролина. Об этом сообщает телеканал WBTV.
По словам сотрудников местной полиции, в отделение поступил звонок о человеке, которого сбил автомобиль. На месте происшествия правоохранители обнаружили скопление сотен людей. Затем там началась стрельба.
В результате стрельбы два человека скончались, семеро были ранены.
Позднее в полицию поступили сообщения о том, что еще пять человек пострадали из-за наезда автомобилей.
Состояние пяти или шести пострадавших оценивается как тяжелое, рассказали в больнице.
По словам очевидцев, большое скопление людей на улице было связано с празднованием Дня освобождения рабов.
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