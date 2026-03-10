Россиянин жестоко избил бейсбольной битой экс-супруга своей жены

В Воронеже 26-летнего мужчину задержали за жестокое избиение 37-летнего бывшего мужа своей супруги бейсбольной битой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось 7 марта, когда воронежец повздорил со знакомым и ударил его по лицу. Узнав об этом, экс-супруг нынешней супруги нападавшего решил заступиться за приятеля и назначил встречу у дома №18 на улице Еремеева.

На разбирательство фигурант приехал вместе с женой. Когда словесная перепалка стала ожесточенной, он достал из машины бейсбольную биту и жестоко избил бывшего своей нынешней избранницы. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Вред, причиненный его здоровью, признали тяжким.

Нападавшего задержали, он во всем признался. Свою агрессию он объяснил нецензурными оскорблениями в свой адрес. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, воронежцу грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее петербуржец жестоко избил подростков из-за внешности и получил срок.