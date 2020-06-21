В Москве под трамвайными путями обвалился грунт

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Под трамвайными путями в районе 4-го Рощинского проезда в Москве произошел обвал грунта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Движение трамваев на данном участке приостановлено. Сведения о пострадавших уточняются.

На места происшествия выехали специалисты экстренных служб. Они устанавливают причину обвала грунта.

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