В Москве под трамвайными путями обвалился грунт
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Под трамвайными путями в районе 4-го Рощинского проезда в Москве произошел обвал грунта, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Движение трамваев на данном участке приостановлено. Сведения о пострадавших уточняются.
На места происшествия выехали специалисты экстренных служб. Они устанавливают причину обвала грунта.
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