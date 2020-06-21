В Британии от коронавируса за сутки погибли более 40 человек

Число жертв COVID-19 в Великобритании за сутки возросло на 43, с начала пандемии скончались 42 632 человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

Также за последние 24 часа в стране врачи выявили 1221, общее число заболевших превысило 304 тыс. человек.

Медики отметили существенное снижение смертности в королевстве за последние сутки. Днем ранее от инфекции погибли 128 пациентов.

По данным британских специалистов, коэффициент распространения коронавируса в стране находится на отметке 0,7–0,9. Это дает властям право смягчать ограничения, введенные ранее из-за массового прироста новых зараженных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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