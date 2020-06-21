Пекин протестировал больше двух миллионов человек на коронавирус за две недели

В Пекине больше двух миллионов человек сдали анализы на коронавирус за две недели, пишет Global Times.

Точные результаты не разглашаются, но, по информации издания, многих пекинцев «попросили остаться дома».

Власти предприняли такие шаги после обнаружения новых заражений коронавирусом. В городе введены ограничения, чтобы препятствовать распространению заболевания.

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