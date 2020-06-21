В Москве ливень подтопил больше 30 участков автодорог

В Москве из-за ливня оказались подтопленными 33 участка автодорог и два подземных перехода, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Произошли подтопления 33 участков автомобильных дорог и двух подземных пешеходных переходов», — сказал источник.

Также обвалился грунт с тротуаром и ограждениями, упали 10 деревьев.

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