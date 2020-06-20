В Москве устранили все крупные подтопления на дорогах

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В столице устранили все крупные подтопления на дорогах, которые возникли из-за сильного ливня. Об этом в своем Twitter сообщает Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Как стало известно, были устранены все крупные подтопления, влияющие на дорожное движение.

«Будьте аккуратны, если собираетесь в дорогу», — отмечается в сообщении.

Ранее в городе перекрыли некоторые дороги из-за сильного ливня.

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