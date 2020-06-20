В Москве устранили все крупные подтопления на дорогах
Прослушать новость
Остановить прослушивание
В столице устранили все крупные подтопления на дорогах, которые возникли из-за сильного ливня. Об этом в своем Twitter сообщает Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).
Как стало известно, были устранены все крупные подтопления, влияющие на дорожное движение.
«Будьте аккуратны, если собираетесь в дорогу», — отмечается в сообщении.
Ранее в городе перекрыли некоторые дороги из-за сильного ливня.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В ЦОДД рассказали о перекрытии дорог в Москве из-за подтоплений
— В Москве из-за дождей затопило части еще некоторых улиц
— В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливня