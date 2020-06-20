В США за сутки коронавирус подтвердился у 30 тысяч человек
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В США за сутки коронавирус подтвердился у 29 909 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.
Отмечается, что скончались 678 человек. Днем раньше заразились 27 762, умерли 717 пациентов.
Всего в США коронавирус подтвердился у 2,2 миллиона, погибли больше 119 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вирус не дремлет: Apple пришлось вновь закрыть магазины
— Трамп решил провести празднование Дня независимости, несмотря на коронавирус