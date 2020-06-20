В США за сутки коронавирус подтвердился у 30 тысяч человек

В США за сутки коронавирус подтвердился у 29 909 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Отмечается, что скончались 678 человек. Днем раньше заразились 27 762, умерли 717 пациентов.

Всего в США коронавирус подтвердился у 2,2 миллиона, погибли больше 119 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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