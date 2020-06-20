В России под наблюдением из-за COVID-19 остаются больше 300 тысяч человек

Около 310 тысяч россиян остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 310 тысяч человек», — сказали в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что за сутки тесты на коронавирус сдали 339 тысяч, за все время — 16,6 миллиона россиян.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 576 952 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 334 592 человека, число летальных случаев возросло до 8 002.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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