В России под наблюдением из-за COVID-19 остаются больше 300 тысяч человек
Около 310 тысяч россиян остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 310 тысяч человек», — сказали в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что за сутки тесты на коронавирус сдали 339 тысяч, за все время — 16,6 миллиона россиян.
Всего в России на сегодняшний день выявлено 576 952 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 334 592 человека, число летальных случаев возросло до 8 002.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Еще 7889 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России
— В Москве от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов
— В больнице в Коммунарке остаются на лечении более 320 пациентов