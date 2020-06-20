В Казахстане коронавирусом заразились почти 17 тысяч человек

Врачи в Казахстане зафиксировали 428 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, общее число заболевших составило 16 779 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

Суточный прирост новых зараженных составил 2,6%. Нынешнее количество заболевших не составляет 0,08% от всего населения страны.

За последние 24 часа в Казахстане выписали из больниц 272 пациента, всего с начала пандемии от инфекции излечились 10 411 зараженных, погибли 113 инфицированных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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