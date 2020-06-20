В Москве в субботу ожидаются сильные дожди и +28℃
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В субботу, 20 июня, в столице ожидаются сильные дожди с грозами и градом. Температура воздуха поднимется до +28℃, сообщает Гидрометцентр.
Столбик термометра днем в столице будет находиться на отметке +26℃...+28℃, ночью температура опустится до +14℃...+16℃.
Сила ветра составит 6-11 м/c, а во время грозы 15-20 м/c. Он будет дуть с севера, а ночью с северо-востока.
К вечеру осадки должны уменьшится. Ночью ожидается облачная погода и небольшой дождь.
Давление воздуха составит 748 мм рт.ст.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.