В Москве в субботу ожидаются сильные дожди и +28℃

В субботу, 20 июня, в столице ожидаются сильные дожди с грозами и градом. Температура воздуха поднимется до +28℃, сообщает Гидрометцентр.

Столбик термометра днем в столице будет находиться на отметке +26℃...+28℃, ночью температура опустится до +14℃...+16℃.

Сила ветра составит 6-11 м/c, а во время грозы 15-20 м/c. Он будет дуть с севера, а ночью с северо-востока.

К вечеру осадки должны уменьшится. Ночью ожидается облачная погода и небольшой дождь.

Давление воздуха составит 748 мм рт.ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.