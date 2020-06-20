У берегов острова Крит произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 балла в районе греческого острова Крит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По информации специалистов, эпицентр землетрясения располагался на глубине 40 км. Он находился на расстоянии в 78 км от города Ираклион, где проживают более почти 140 тыс. человек.

Информации о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступало.

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