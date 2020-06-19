В Перми шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса

В бассейне банного комплекса в Перми утонула шестилетняя девочка. Об этом сообщает сайт следственного управления СК по региону.

Согласно данным следствия, ребенок был в бане вместе с 43-летней матерью, которая отдыхала в компании знакомых. Женщина оставила дочь без присмотра, после чего утонула в бассейне.

«В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка», — указано в сообщении.

Расследование случившегося продолжается.

Как стало известно, в скором времени мать девочки допросят в качестве подозреваемой. Женщина уже прошла медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Тульской области утонул ребенок, провалившись под лед

— Младенец утонул в ванной во время купания в Москве, сообщили СМИ

— Гибель в бассейне: еще одна смерть россиянки в Турции