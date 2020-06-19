В Подмосковье откроют фитнес-центры и музеи

Власти Московской области определили сроки возобновления работы фитнес-центров, музеев и детских лагерей. Соответствующее постановление губернатора региона Андрея Воробьева опубликовано на сайте подмосковного правительства.

В соответствии с документом, музеи могут открыться с 25 июня, деятельность фитнес-центров будет восстановлена с 1 июля, а детские лагеря и санатории смогут вернуться к работе с 15 июля.

Ранее деятельность данных объектов была ограничена из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции.

По последней информации, в России выявлено 569 063 случая новой коронавирусной инфекции, из них 7 841 – с летальным исходом. Выздоровели 324 406 человек.

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