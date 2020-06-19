Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19

В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в первом этапе исследования примут участие россияне старше 1 года из 22 регионов страны.

Данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса и разработки прогноза развития эпидситуации в стране, пояснили в Роспотребнадзоре. Это также должно помочь спланировать мероприятия «по специфической и неспецифической профилактике коронавируса, считают специалисты.

В исследовании будут использоваться тест-системы на антитела IgG к вирусу SARS-CoV-2 производства Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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