В Махачкале продлили режим ЧС на фоне наводнения

Режим чрезвычайной ситуации в Махачкале будет действовать ориентировочно до 3 апреля. Об этом РИА Новости рассказал глава города Джамбулат Салавов.

«Режим будет у нас где-то до 3 апреля, примерно. Мы уже видим, что пошел спад последствий. Один из проблемных вопросов — энергетика: когда последнюю из затопленных подстанций — «Приморская» — мы подключим, ситуация нормализуется», — сказал мэр.

До этого сообщалось, что работы на одном из питающих центров Дагестана завершатся только завтра.

В регионах Северного Кавказа продолжается борьба с масштабным наводнением, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2000 домов и повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии фиксируются перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, обесточены 65 тысяч абонентов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

