Власти подтвердили падение БПЛА на жилую многоэтажку в Краснодаре

В Краснодаре из-за падения дрона на многоэтажку повреждены несколько квартир

В Прикубанском округе Краснодара из-за падения беспилотника повреждены несколько квартир. Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

По его информации, в многоэтажке выбило стекла в окнах квартир на соседних этажах. Кроме того, поврежден один из балконов. Возгорания не произошло. На место падения БПЛА прибыли оперативные и спецслужбы.

На этом фоне мэр Краснодара Евгений Наумов призвал жителей не снимать и не публиковать в сети кадры с БПЛА и работой системы ПВО (противовоздушной обороны).

До этого Telegram-канал SHOT написал, что дрон врезался в жилую многоэтажку на северо-востоке Краснодара. При налете были повреждены по меньшей мере три квартиры и примерно пять припаркованных у дома автомобилей. По предварительной информации, пострадали люди.

Местные жители рассказали, что силы ПВО отражали воздушную атаку на город. Незадолго до полуночи горожане слышали два-три взрыва, а потом видели яркую вспышку в одном из районов города.

