Франция уверенно обыграла Колумбию

Сборная Франции одержала победу над национальной командой Колумбии в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на одном из колумбийских стадионов, завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыл Дезире Дуэ на 29-й минуте, для него этот гол стал первым за французскую основную сборную. Второй гол оформил Маркус Тюрам, который поразил ворота соперников на 41-й минуте с передачи Магнес Аклиуш. На 56-й минуте Дуэ оформил свой второй гол, его ассистентом выступил Тюрам. Единственный мяч колумбийской команды на 77-й минуте забил Хаминтон Кампас, его ассистентом выступил Хефферсон Лерма.

Обе сборные уже отобрались на чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. На мундиале французская команда попала в одну группу с Сенегалом и Норвегией, четвертый соперник в этом квартете будет определен позднее. Колумбийская сборная сыграет в квартете с Португалией и Узбекистаном, четвертый соперник будет определен позднее.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

