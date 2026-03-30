Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Власти сообщили об увеличении числа пострадавших при атаке ВСУ на Таганрог

Мэр Камбулова: число пострадавших при атаке ВСУ на Таганрог выросло до восьми
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Число пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог увеличилось до восьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр города Светлана Камбулова.

По ее словам, восемь местных жителей обратились за медицинской помощью. Чиновница отметила, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Незадолго до этого Камбулова рассказала, что ВСУ массированно атакуют Таганрог беспилотниками. Она заявила, работают силы противовоздушной обороны.

Вечером 29 марта очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT, что один из украинских беспилотников врезался в здание школы в одном из районов Таганрога. Горожане слышали гул от мотора, насчитали уже около 20 взрывов и видели вспышки, дым и пожар со стороны образовательного учреждения. Местные жители утверждали, что массированная атака БПЛА на Таганрог продолжается несколько часов.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!