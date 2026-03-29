БПЛА пролетел у самолета Трампа

Во Флориде дрон пролетел около президентского борта Трампа
Поблизости от самолета президента США Дональда Трампа пролетел дрон, из-за чего полеты в аэропорту Палм-Бич во Флориде временно остановили, передает CBS 12.

Телеканал сообщает, что из-за инцидента в воздух поднимались вертолеты.

По словам одного из пилотов аэропорта, по-видимому, беспилотник пролетел слишком близко к воздушной гавани. Его появление привело к немедленной остановке всех рулежек и вылетов лайнеров, чтобы правоохранители могли обеспечить безопасность в аэропорту.

В публичном расписании главы государства есть информация о том, что он должен был отправиться из Палм-Бич в Вашингтон. Однако репортер из пула Белого дома Эндрю Файнберг рассказал, что президентский борт еще не взлетал. Во время инцидента американский политик играл в гольф в своем клубе в Уэст-Палм-Бич.

Прошлым летом самолет с пресс-секретарем президента Владимира Путина Дмитрием Песковым и помощником российского лидера Алексеем Дюминым два часа не мог вылететь из Москвы в Санкт-Петербург. Ленинградскую область тогда атаковали БПЛА, был объявлен план «Ковер». В итоге Песков и Дюмин несколько часов ждали в самолете, когда объявят, что лететь безопасно.

