МЧС приостановило поиски пропавших в Ульяновске подростков

Водолазы и спасатели приостановили поиски пропавших в Ульяновске при переходе через Волгу подростков. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ульяновской области.

В ведомстве отметили, что поиски, которые на данный момент не дали результатов, временно остановлены. Они снова начнутся в понедельник, 30 марта. Водолазы продолжат обследовать дно Волги с использованием эхолотов. Кроме того, будет применяться подводный дрон.

Двое подростков 2011 года рождения устроили ночной переход по льду Волги 23 марта и пропали. В экстренные службы обратилась мать одного из мальчиков. Женщина рассказала, что дети отправились пешком со стороны Нижней террасы в сторону Ленинского района. Они планировали перейти реку по льду ночью, домой они не вернулись.

С 26 марта к работе подключились добровольцы «Лиза Алерт» с квадрокоптерами для осмотра новых участков реки и береговой линии.

