«Умрет в ближайшие дни». Глава «Ростелекома» рассказал о судьбе Telegram в России

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил, что Telegram «умрет в ближайшие дни». Заявление было сделано на фоне продолжающегося замедления мессенджера в России. При этом в СПЧ допустили, что его работа может быть восстановлена, если команда Telegram договорится с российскими властями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Telegram скоро «умрет» в России, как до этого «умер» WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Telegram умрет в ближайшие дни, MAX растет, поэтому все хорошо», — отметил Осеевский.

В августе 2025 года Роскомнадзор заблокировал звонки через мессенджер, а с 10 февраля 2026 года начал замедлять его работу. Ведомство требует от платформы соблюдения «закона о приземлении» — открыть в РФ представительство, локализовать данные пользователей и удалить незаконный контент.

При этом Telegram может ждать и более жесткий сценарий. Источники Baza ранее сообщали, что с 1 апреля мессенджер якобы полностью заблокируют в России. По данным Telegram-канала, Роскомнадзор может перейти к тотальной блокировке сервиса по аналогии с Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Источники также заявили, что после этого приложение перестанет прогружаться на территории страны. Официального подтверждения этой информации от Роскомнадзора не было.

«Команда Telegram договорится с Россией»

Председатель комиссии СПЧ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов считает, что у Telegram есть высокие шансы восстановить работу в России.

«Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей стран», — заявил он ТАСС.

В Госдуме к таким прогнозам отнеслись куда осторожнее. Зампред комитета по информационной политике и информационным технологиям Александр Ющенко заявил «Подъему», что вокруг Telegram сейчас слишком много информационного шума, а достоверных данных по-прежнему нет.

«Вот человек, который что-то такое говорит, вот он точно ничего не знает. Отключают/ не отключают. Мы уже неоднократно говорили, что много вопросов возникает из-за непрозрачного центра принятия решений. Кто-то что-то сказал, откуда он знает? У меня есть большие сомнения, что он что-то знает. И вокруг этого информационный шум. Вот когда выполнит Telegram все законы, надеюсь, все будет в порядке. Мы можем только надеяться, а точно — никто не может знать, потому что центр принятия решений нам неизвестен. Но это точно не СПЧ », — подчеркнул Ющенко.

Как подготовиться заранее

Если Telegram действительно начнет работать с перебоями или окажется недоступен, в первую очередь стоит сохранить важные контакты. Эксперт по кибербезопасности Максим Арефьев напомнил Msk1, что в этом мессенджере у многих остаются переписки с людьми, чьи номера не записаны в телефонной книге.

«В WhatsApp контакты, как правило, синхронизированы с адресной книгой телефона. В Telegram же многие пользователи заводят переписки с людьми, чьи номера у них не сохранены (например, общение в чатах по нику, рабочие вопросы с коллегами, у которых записан только @username). Именно эти контакты — в зоне риска», — предупредил эксперт.

Он посоветовал пройтись по последним чатам и сохранить в телефонную книгу всех, с кем важно не потерять связь. Главный приоритет — номер телефона.

«Пока у вас есть номер человека (и он сохранен в памяти телефона), вы сможете найти его в любом другом приложении или просто позвонить», — подчеркнул эксперт.

Еще один шаг — заранее выгрузить данные через десктопную версию Telegram. В настройках приложения можно выбрать экспорт переписок и файлов, чтобы сохранить их на компьютере.

«Вы можете выбрать, что сохранять: личные сообщения, медиафайлы, кружки. Это даст вам локальную копию переписок на жестком диске, которая будет доступна даже без интернета», — добавил Арефьев.

После этого остается только предупредить близких и коллег, в каких мессенджерах с вами можно будет связаться, если с Telegram возникнут проблемы.