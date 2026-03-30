При падении дронов в Краснодаре пострадали двое детей

В Краснодаре после падения беспилотников повреждения получили квартиры в жилом доме, пострадали три человека, включая двоих детей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Инцидент произошел в Прикубанском округе. В многоквартирном доме выбило стекла в окнах на нескольких этажах, также поврежден один из балконов. Возгорания зафиксировано не было, на месте продолжают работать экстренные службы.
Глава города Евгений Наумов уточнил, что повреждения есть и внутри одной из квартир.
Ночью 30 марта стало известно, что на северо-востоке Краснодара беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом.
Днем ранее в Краснодаре 11 квартир в четырех многоквартирных домах получили повреждения от обломков беспилотников в результате ночной атаки ВСУ.
Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников.