При падении дронов в Краснодаре пострадали двое детей

Оперштаб: при падении осколков дрона в Краснодаре пострадали три человека

В Краснодаре после падения беспилотников повреждения получили квартиры в жилом доме, пострадали три человека, включая двоих детей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Инцидент произошел в Прикубанском округе. В многоквартирном доме выбило стекла в окнах на нескольких этажах, также поврежден один из балконов. Возгорания зафиксировано не было, на месте продолжают работать экстренные службы.

Глава города Евгений Наумов уточнил, что повреждения есть и внутри одной из квартир.

Ночью 30 марта стало известно, что на северо-востоке Краснодара беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом.

Днем ранее в Краснодаре 11 квартир в четырех многоквартирных домах получили повреждения от обломков беспилотников в результате ночной атаки ВСУ.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников.