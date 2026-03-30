В МАГАТЭ потвердили серьезное повреждение ядерного объекта в иранском Хондабе

МАГАТЭ: завод по производству тяжелой воды в Иране больше не функционирует

Расположенный в иранском городе Хондабе завод по производству тяжелой воды получил серьезные повреждения и перестал функционировать. Об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило на своей странице в социальной сети X.

Такой вывод агентство сделало на основании независимого анализа спутниковых снимков и информации об объекте. При этом МАГАТЭ уточнило, что ядерных материалов, о которых ранее сообщалось, на территории предприятия найдено не было.

27 марта стало известно, что Соединенные Штаты и Израиль в два этапа атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в иранском Хондабе. Власти Ирана заявили, что угрозы радиоактивных утечек после удара нет.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее в МИД России осудили агрессоров за атаки на атомные объекты в Иране.