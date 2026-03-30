Россиянам рассказали, выгодно ли сейчас брать кредит

Финэксперт Широков: кредит сейчас может помочь сэкономить, а не стать ошибкой
Ставки по потребкредитам достигли 30–35% годовых, но цены растут так быстро, что через год на ту же сумму можно будет купить меньше. В такой ситуации кредит может оказаться не ошибкой, а способом сэкономить. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Широков, сооснователь сервиса по анализу кредитных историй Scanify.

По словам эксперта, в условиях высокой инфляции многие привычные финансовые решения начинают работать иначе, чем в стабильной экономике.
«Главный риск инфляции — обесценивание денег. Особенно быстро дорожают стройматериалы, прогнозируют их удорожание в 2026 году на 15–20%, а по некоторым позициям — до 30%», — объяснил он.

По словам эксперта, брать кредит под 35% кажется безумием, но если заем позволяет зафиксировать цену товара, который дорожает быстрее, математика играет на руку заемщику.

«Например, человеку нужна металлочерепица для крыши. Сейчас материалы стоят 1 млн рублей. Свободных денег нет. Если взять потребкредит на 1 млн под 35% на 5 лет, ежемесячный платеж составит около 35 тыс. рублей, а общая переплата за 5 лет — примерно 1,1 млн. Но если отложить покупку на год, при росте цен на 20% те же материалы будут стоить уже 1,2 млн», — рассказал Широков.

Кредит берется сейчас для защиты себя от удорожания. Через год не придется искать лишние 200–400 тыс. рублей. Фактически заемщик фиксирует стоимость покупки на текущем уровне, что в условиях инфляции может оказаться финансово оправданным решением.

«Снизить переплату поможет досрочное погашение. Если закрыть половину долга через год, итоговая переплата сократится на 30–40%. Главное заранее уведомлять банк и следить, чтобы деньги списывались в счет тела кредита. Такой подход позволяет использовать кредит как временный финансовый инструмент, а не долгосрочную долговую нагрузку», — резюмировал он.

