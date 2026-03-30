Названа численность военных США на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке сейчас находятся более 50 тыс. военнослужащих США, пишет The New York Times (NYT).

Как уточняет газета, после прибытия в регион 2,5 тыс. морских пехотинцев и 2,5 тыс. моряков численность американских военных на Ближнем Востоке примерно на 10 тыс. превысила обычную.

По словам официальных лиц США, американский президент взвешивает, стоит ли предпринимать в зоне конфликта более масштабную атаку, например, захватывать территории для открытия Ормузского пролива.

На прошлой неделе Пентагон также направил около 2 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток, чтобы предоставить президенту США дополнительные военные возможности. Местонахождение десантников не разглашается. Они могут быть использованы для захвата острова Харк, главного иранского нефтеэкспортного узла в северной части Персидского залива, или в наземных операциях вместе с морской пехотой, отмечается в статье.

Военные эксперты считают, что 50 тыс. военных в регионе — это небольшое число. Так, Израиль привлек к операциям в секторе Газа более 300 тыс. солдат, а войска возглавляемой США коалиции, вторгшейся в Ирак в 2003 году, насчитывали 250 тыс. военных.

Два дня назад США на фоне обострения вокруг Ирана и обсуждений возможной операции в Персидском заливе подтвердили переброску 3,5 тыс. морпехов на Ближний Восток на борту десантного корабля USS Tripoli. В Белом доме, по данным американских СМИ, ищут способ выйти из конфликта через переговоры, но не исключают эскалации при их срыве.

Ранее сообщалось, как будет выглядеть наземная операция США в Иране.

 
