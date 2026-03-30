Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

В США назвали стоимость замены поврежденного на Ближнем Востоке самолета AWACS

WSJ: замена поврежденного атакой Ирана Boeing E-3 может обойтись США в $700 млн
Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Замена поврежденного иранским ударом самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry (AWACS) может обойтись Соединенным Штатам в $700 млн. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По сведениям издания, Военно-воздушные силы США могут заменить Boeing E-3 на более новый самолет аналогичного класса Boeing E-7 Wedgetail стоимостью свыше $700 млн. При наличии достаточного финансирования программы строительства Wedgetail, которая сейчас отстает от графика на несколько лет, компания Boeing сможет построить до семи самолетов E-7.

28 марта стало известно, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США Boeing E-3 Sentry получил повреждения в Саудовской Аравии.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее в Иране заявили об уничтожении американского истребителя.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!