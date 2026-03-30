В США назвали стоимость замены поврежденного на Ближнем Востоке самолета AWACS

Замена поврежденного иранским ударом самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry (AWACS) может обойтись Соединенным Штатам в $700 млн. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По сведениям издания, Военно-воздушные силы США могут заменить Boeing E-3 на более новый самолет аналогичного класса Boeing E-7 Wedgetail стоимостью свыше $700 млн. При наличии достаточного финансирования программы строительства Wedgetail, которая сейчас отстает от графика на несколько лет, компания Boeing сможет построить до семи самолетов E-7.

28 марта стало известно, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США Boeing E-3 Sentry получил повреждения в Саудовской Аравии.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее в Иране заявили об уничтожении американского истребителя.